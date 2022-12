Dresden: Gestohlene Juwelen sind wieder da

Es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland, als am 25. November 2019 Schmuckstücke und 4300 Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden. Jetzt sind die Schätze wieder da: Ein Großteil der historischen Stücke wurde in Berlin sichergestellt. Seit Anfang des Jahres läuft in Dresden ein Prozess gegen sechs Tatverdächtige aus einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie wegen Bandendiebstahls und Brandstiftung. Nach Angaben der Ermittler gingen der Sicherstellung Sondierungsgespräche mit den Anwälten der Angeklagten voraus. Weitere Angaben zu dem eventuellen Deal seien derzeit nicht möglich. Die sichergestellten Stücke wurden in Begleitung von Spezialkräften der Polizei nach Dresden gebracht, wo sie nun von Experten auf Echtheit und Vollständigkeit überprüft werden.

Der Einbruch hatte 2019 eine Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen in Kunstsammlungen entfacht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper