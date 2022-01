Drei Generationen Mozart in einem Konzert

Nach dem reinen Haydn-Programm am vergangenen Mittwoch stand gestern der nächste klassische "Familien-Clan" im Mittelpunkt. In der Brucknerhaus-Matinee erklangen Werke von Leopold, Wolfgang Amadeus und dessen jüngstem Sohn Franz Xaver Mozart, der von seiner Mutter Constanze zum Musikerberuf getrieben wurde und es als Pianist zu beachtlichem Ruhm brachte. Dennoch sind seine Werke heute weitgehend vergessen. So auch das 2. Klavierkonzert in Es-Dur op. 25, das – um 1818 entstanden – in der Tradition der Beethoven’schen Konzerte steht und durchaus zu faszinieren vermag.

Vor allem dann, wenn ein junger Pianist wie Aaron Pilsan dieses Engagement nicht als lästige Pflichtübung versteht, sondern sich in der Musik ganz zu Hause fühlend den feinen Details hingibt und nicht bloß technisch versiert Tonkaskaden abspult, sondern dem emotionalen Kern des Werks auf den Grund geht. Da ist dann auch die Qualität dieses scheinbaren Kleinmeisters mehr als nur fühlbar. Das mag aber auch daran gelegen haben, dass das Bruckner Orchester mit Reinhard Geobel einen Spezialisten für Alte Musik am Pult stehen hatte, der bei den beiden Lambacher Symphonien von Vater und Sohn Mozart wie auch bei der berühmten Prager Symphonie seine Begeisterung und sein Esprit für diese Musik mehr als nur auf alle zu übertragen verstand.

Fazit: Ein wunderbar stimmiger Mozart-Vormittag.