Drei Ensembles, drei Städte, ein Konzert

Corona hat die Konzert- und Opernhäuser schließen lassen und die klassische Musik via Streaming ins Internet verlegt. Aus diesen Möglichkeiten sind auch Projekte entstanden, die sich dieses digitale Medium zunutze machen, um junge talentierte Musiker und Musikerinnen zu vernetzen und ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam - wenn auch nicht an einem Ort - zu konzertieren.

Die Idee zu Young Digital Classic ist von "Musik der Jugend Österreich", speziell vom Team um Bundesgeschäftsführerin Birgit Hinterholzer, initiiert worden. Am Samstag fand im Adalbert-Stifter-Gymnasium die Premiere statt.

Auftakt zur analogen Version?

Das Quintetto Colorante - Lydia Küllinger (Flöte), Paul Rischanek (Oboe), Thomas Mayrhuber (Klarinette), Maximilian Riefellner (Horn) und Clara Hinterholzer (Fagott) - spielten live im Saal und waren in den Partnerstädten Vilnius (Litauen) und Bertrange (Luxemburg) via Streaming zu erleben. Umgekehrt musizierten dort das Klaviertrio Alla Mente bzw. das Trio Sonos Venti und waren in Linz ebenso mithilfe der Technik akustisch und visuell präsent.

Ein Konzert, das an drei Standorten drei Ensembles verband und dem Publikum nebenbei in kurzen Videoclips das Land und die agierenden Musiker und Musikerinnen vorstellte. Ideal wäre es nun, die drei Ensembles tatsächlich zusammentreffen und gemeinsam musizieren zu lassen.

Fazit: Ein gelungener Auftakt für eine neue, technisch durchaus aufwändige, aber spannende Konzertidee. Weitere Infos: musikderjugend.at/ydc2021