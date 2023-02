In Bond-Manier: Moderator und Sänger Lukas Perman mit Monika Ballwein, Missy May und Maya Hakvoort (v. l.)

Ihr Name war nicht Bond, ihr Auftrag stammte nicht von Ihrer Majestät, ihre Lizenz war schon gar nicht das Töten – und dennoch versetzten Maya Hakvoort, Missy May und Monika Ballwein am Samstagabend die Bond-Fans im fast ausverkauften Linzer Brucknerhaus in einen Skyfall des Glücks.