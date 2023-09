"Dream Weaver" war sein Songhit: Gary Wright ist tot

Er wurde als Solokünstler in den 1970er-Jahren mit seiner Mischung aus Softrock und Soul berühmt. Der Durchbruch gelang ihm 1976 mit dem Album "The Dream Weaver", das seine größten Hits "Dream Weaver" und "Love Is Alive" enthielt. "Love Is Alive" wurde später von unzähligen Künstlern gecovert, darunter Olivia Newton-John, Chaka Khan, Joe Cocker und Anastacia. Wright litt zuletzt an Parkinson.

