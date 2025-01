Drama „Nur noch ein einziges Mal“: Rechtsstreit eskaliert

Nachdem die US-Schauspielerin Blake Lively bereits am 20. Dezember ihrem Kollegen Justin Baldoni sexuelle Belästigung und eine Schmutzkübelkampagne gegen sie vorgeworfen hat, spitzt sich der Rechtsstreit um das Drama „Nur noch ein einziges Mal“ zu. Baldoni, der beim Dreh Regie geführt und neben Lively eine Hauptrolle übernommen hatte, reichte nun seinerseits eine Rufschädigungsklage gegen die „New York Times“ ein, die als Erstes über die angebliche Kampagne im Auftrag Baldonis berichtet hatte. Er fordert 250 Millionen Dollar Schadenersatz.

Baldoni wirft der Zeitung vor, gemeinsam mit Lively seinen Ruf zu schädigen und Beweise oder Hinweise, die Livelys Behauptungen widersprechen würden, ignoriert zu haben. Der Artikel beruhe auf aus dem Kontext gerissener und irreführender Kommunikation. Die „New York Times“ wies die Vorwürfe zurück: Der Bericht sei „penibel recherchiert“ worden. Eine Stellungnahme von Baldoni und seinem Team sei im Artikel zur Gänze wiedergegeben worden.

Am Dienstag reichte Lively wiederum in New York eine Klage gegen Baldoni und sein PR-Team ein: Darin wirft sie ihm erneut sexuelle Belästigung beim Dreh ebenso vor wie den Versuch, ihren Ruf „zu zerstören“.

Gerüchte über Zerwürfnisse auf dem Filmset hatten bereits im Sommer die Pressetour zur Romanverfilmung überschattet, da während dieser Lively und der restliche Cast des Films sichtlich auf Distanz zu Baldoni gingen. Konkret wirft Lively Baldoni und dem Filmstudio nun vor, einen „mehrstufigen Plan“ zur Schädigung ihres Rufs verfolgt zu haben.

„Verstörendes Verhalten“

„Nur noch ein einziges Mal“ handelt vom Thema häuslicher Gewalt. Dass Lively während der Promotion lächelnd mit Blumen, Alkohol und Haarprodukten ihrer Eigenmarke posierte, war in mehreren Medien kritisiert worden. Baldoni soll versucht haben, die Kritik zu verstärken.

Zuvor hatte Lively von „wiederholter sexueller Belästigung und anderem verstörenden Verhalten“ Baldonis und des Produzenten Jamey Heath beim Dreh gesprochen und Bedingungen für die Fortsetzung der Dreharbeiten gefordert. So soll Baldoni mit übergriffigen Bemerkungen Lively gegenüber – etwa über seine vermeintliche frühere Pornosucht – und improvisierten Kussszenen aufgefallen sein. Heath und Baldoni wirft Lively außerdem vor, ihre Privatsphäre verletzt zu haben: Die beiden sollen wiederholt Livelys Privatbereich betreten haben, als diese gerade ihr Baby gestillt hatte. Nach der Einigung auf einen Forderungskatalog Livelys im Jänner wurde der Dreh fortgesetzt.

