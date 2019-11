Dragqueens, Behinderung, Pubertät

"Ihr müsst euch diesen Film unbedingt ansehen. Und ich sage das nicht bloß, weil ich mitspiele, sondern weil das Thema zu wichtig ist, um es zu übersehen", sagte Samstagnacht der sichtlich aufgeregte Schauspieler Andrea Lattanzi.

Der 27-jährige Römer war für seinen verhinderten Regisseur Gianluca Santoni (27) spontan nach Wels gereist, wo im Alten Schlachthof die Preisgala des 21. Jugend-Medien-Festivals Youki stattfand.

Santoni hatte mit seinem Spielfilm "Indimenticabile" ("Unvergesslich") den Youki-Hauptpreis in der Kategorie 23 bis 27 Jahre (1500 Euro) geholt. Ein sensibles, berührendes Werk, in dem Lattanzi Callboy Angel spielt – ein "Geschenk" zum 18. Geburtstag für Luna, das deren Mutter organisiert hat.

Luna (Paola Negosanti) ist Rollstuhlfahrerin. Das weiß aber weder Angel noch der Zuseher, was Letzteren in ein Werk kippen lässt, das wie die übrigen Gewinnerfilme ist: kompromisslos offen und mutig, ein Beweis dafür, wie stark junge Stimmen sind. In der Sparte 18 bis 22 Jahre (1100 Euro) siegte die Grazer Schülerin Zoe Borzi mit der dokumentarischen Arbeit "Meine Welt, deine Welt", die herrlich ehrliche Einblicke in verschiedene Leben gibt – von der Dragqueen bis zum Mönch.

Innovative Award für „Sudden Growth“

Verblüfft hat ebenso der Iraner Amir Hossein Tabbat, der in der Kategorie 13 bis 17 Jahre (700 Euro) mit seinem witzigen Spielfilm "A Boy With A Movie Camera" überzeugte. Sein Protagonist will Filmemacher werden. Das Ego dafür hat er längst, nur statt einer Kamera verwendet er noch eine Schachtel. Ohne Scheu und falsche Scham, aber mit viel Gespür für Komik hat sich Sine Juhl aus Dänemark jener Thematik genähert, der sie ihre mit dem "Innovative Filmaward" (800 Euro) prämierte Stop-Motion-Produktion widmete: der Pubertät, die ihren Knetmassefiguren ungefragt neue Körperteile "schenkt".

Den Regionalpreis holte Lisa Maria Bickel mit "Sehr Lauwarm", eine Ode an einen Sommer voller Möglichkeiten. Die Linzer Kunstunistudentin dankte – passend für diesen internationalen Abend – per Videobotschaft aus Kolumbien.

