Drago Jancar erhält Staatspreis für Literatur

"Sobald es möglich sein wird, Veranstaltungen abzuhalten, werden wir mit den Planungen für die Verleihungen beginnen", versicherte gestern Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne).

Drago Jancar wurde am 13. April 1948 geboren. 1974 wurde er in Jugoslawien wegen "feindlicher Propaganda" inhaftiert. Heute lebt er in Ljubljana und gilt als der bedeutendste zeitgenössische Autor Sloweniens, seine Romane, Essays und Stücke wurden in viele Sprachen übersetzt. Einige seiner wichtigen Werke sind "Rauschen im Kopf", "Der Baum ohne Namen", "Der Galeerensträfling" und "Die Nacht, als ich sie sah". Zu den bisherigen Preisträgern zählen der spätere Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano (2012), Mircea Cartarescu (2015), Karl Ove Knausgard (2017), Zadie Smith (2018) und zuletzt Michel Houellebecq.

Weitere Preise gingen an Gertraud Klemm, Kathrin Röggla, Leonora Leitl aus Gramastetten, Renate Habinger und Thomas Macho.