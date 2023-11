Der Theatersommer Haag in Niederösterreich hat sich bis auf wenige Ausnahmen der gehobenen Komik in Form von Eigenversionen nach Klassikern verschrieben. Das soll laut Intendant Christian Dolezal, der 2024 in seine siebte Produktion in der Stadtgemeinde geht, so bleiben, wenn auch der Stoff "Dracula" zunächst Erklärungsbedarf suggeriert.