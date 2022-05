"Doppelt so krass wie davor"

Seine Eltern, vor allem sein Gitarre spielender Vater, haben in Fabian Jungreithmayr die Liebe zur Musik entfacht. Wie es ihnen gelungen ist, in dem 34-jährigen Innviertler ein dermaßen starkes Feuer für ein aktives Leben zu entzünden, dass er nach zähen Pandemie-Jahren vor Energie noch immer nur so sprüht, muss was ist los? einmal gesondert bei ihnen recherchieren. Es wäre lohnend.

Jungreithmayr ist seit 2014 Bassist der Band LaBrassBanda, die bei dem von den OÖN präsentierten o.heimArt-Festival gastiert (mehr rechts). Wer die bayerische Combo nicht kennt: Die Truppe um Sänger, Trompeter und Bruckneruni-Absolventen Stefan Dettl wird auf der Bühne zur "Walze", die ihr Kraftfutter aus einem in Herz und Beine gehenden Mix von Blas- und Weltmusik bezieht. Jungreithmayr entspricht dem.

Ein Armbruch als Glücksfall

"Was immer du willst", er werde es beantworten, begrüßt er was ist los? zum Interview. Wie er überhaupt bei LaBrassBanda angeheuert habe, wäre einmal gut zu wissen. "Das ist eine lustige, längere Geschichte", sagt der aus Ried im Innkreis Stammende und erzählt: Es war um 2008/2009. LaBrassBanda hatte eine Show in Würzburg zu spielen, nur laborierte der Gitarrist der Vorband an einem gebrochenen Arm. "Da bin ich als Ersatz eingesprungen."

Jungreithmayr lernte LaBrassBanda-Chef Stefan Dettl kennen, mit dem er heute gerne als Kollege und Freund im Biergarten zusammensitzt. Dettl hatte damals an einem Soloprojekt gearbeitet, "und selbst ein bissl Gitarre gespielt. Da hat er zu mir gesagt: I kann’s eh net so guat, spielst du halt einfach bei mir." Der Rieder war engagiert. "Später hat er mich zu LaBrassBanda geholt."

"Ich bin aus Energie gebaut"

Für den Konzertsommer 2022 sieht es nun bestens aus. "Wir sind wahnsinnig motiviert und freuen uns brutal darauf, wieder zu spielen." Die ersten Auftritte habe man schon absolviert. "Es kann sein, dass wir momentan ein bisschen übermotiviert und mit ein bisschen viel Energie ausgestattet sind", sagt er und lacht. "Das hat man bei den ersten Shows, glaube ich, auch gemerkt." Ob man etwas zu sehr "angetuscht" habe? "Na ja, volles Karacho, volles Programm eben." Er lacht lauter.

Oben links und Zweiter von rechts, unten: Fabian Jungreithmayr in Aktion Bild: VOLKER WEIHBOLD

Selbst in den schwierigsten Corona-Stunden hätte sich nie das Gefühl eingeschlichen, LaBrassBanda könnte zerfallen, gar aufgegeben werden. "Wir wussten: Jetzt müssen wir da durch, aber danach gilt: doppelt so krass wie davor".

Wie jedoch dockt ein Musiker der Saiteninstrumente, dessen erstes Instrument als Sechsjähriger die Geige an der Landesmusikschule Ried war, bei einer Band an, deren musikalisches Erbgut Blechblasklänge sind?

"Das ist eine gute Frage." Jungreithmayr überlegt. "Ich hatte früher eine Funk-Band, mit der wir Covernummern gespielt haben. Unsere Bläser haben damals viel Youngblood Brass Band gehört". Die Nordamerikaner, die Hip-Hop, Funk und Jazz verbinden, gefielen. "Dann haben sie erzählt, dass es jetzt eine Band dieser Art aus Bayern gibt: LaBrassBanda. So habe ich diese Musik kennen und schätzen gelernt." Und nicht lange später ihren Gründer Dettl.

Jungreithmayr blieb seiner Landesmusikschule "treu", bis er 18 Jahre alt war. Von der Geige wechselte er zur Gitarre, dann absolvierte der Innviertler die Bruckneruni. Sich auf der Bühne auszutoben, sei schon immer sein Ding gewesen. "Ich bin aus Energie gebaut." Diese wollte auch während des kulturellen Stillstands sportlich abgebaut werden. "Einfach zu sagen, ich sitz hier gemütlich herum, wäre nicht gegangen."

Bild: SEBASTIAN RIEPP

Wie geht er mit seinem Energielevel vorm Auftritt um? "Ich schaue, dass ich auf dem höchsten Level bin, den ich geben kann. Eine halbe Stunde vor der Show hänge er sich den Bass um, spiele sich ein, werde mit Bühnentechnik versehen. "Sobald ich auf der Bühne stehe, schalte ich um. Dann geht es voll dahin." Die spannende Konstante bleibt das Publikum. Das sei überall anders. Das "Heimspiel" in Ottensheim sei jedoch ein besonderer Höhepunkt. "Voll abzuliefern, ist da natürlich Pflicht."

Zur Person und zur Band

Fabian Jungreithmayr ist seit 2014 Bassist von LaBrassBanda. Der Absolvent der Linzer Bruckneruni (Abteilung Jazz) ist "ein Kind des Landesmusikschulwerls" (Geige, Gitarre). Wenn ihn nicht die Musik umtreibt, macht er Sport oder ist mit Freundin und Hund unterwegs. Er ist Fußballfan. Auf die Frage, ob er Fan der Bayern sei, antwortet Jungreithmayr ein entschiedenes Nein: "SV Ried und FC Liverpool." Den Europacup-Sieg von Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt hat er natürlich verfolgt. "Mit Glasner, Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr bin ich aufgewachsen."

