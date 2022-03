"Wenn es dir hilft, dann komm ich vorbei", sagte Donna Leon zu Petra Samhaber-Eckhardt. Niemand würde so ein Angebot der Bestseller-Autorin ablehnen. Schon gar nicht die Linzer Geigerin und Tonangeberin des renommierten Ensembles Castor, die während dieses Gesprächs mitten in den Vorbereitungen für das neue Barock- und Literatur-Festival "Ars Concordia" im Schloss Bernau in Fischlham (12. bis 15. Mai) steckte.