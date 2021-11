Donna Haraway wichtigste Person der Kunstwelt

Die 77-jährige emeritierte Uniprofessorin sei die meistzitierte Vordenkerin jener Bewegung von Künstlern, "die sich mit einer Neubewertung der Natur als Partner des Menschen beschäftigen und unter dem Stichwort des Posthumanen auf eine Überwindung der zerstörerischen Ausbeutung der Natur zielen".

Max Hollein auf Platz 21

Bestplatzierter Österreicher ist der aus Wien stammende Direktor des Metropolitan Museums in New York, Max Hollein, auf Platz 21. Zu ihm heißt es: "Das Parkett ist glatt, aber Hollein hält souverän die Balance, auch auf der Met-Gala zwischen Billie Eilish und Rihanna."

Die in Wien und London lebende Kunstsammlerin und Ex-Frau von Karl Habsburg, Francesca Thyssen-Bornemisza, belegt Platz 34, gefolgt von Thaddaeus Ropac mit seinen Galerien in Salzburg, London, Paris und Seoul (Platz 57). Auf Platz 61 befinden sich Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl, die 2020 im Linzer Lentos ausgestellt haben und 2022 auf der Kunstbiennale in Venedig den Österreich-Pavillon gestalten werden. Die komplette Liste erscheint in der Dezember-Ausgabe von "Monopol".