"Shame on you, Mr. Bush!" Es waren fünf Worte von Michael Moore, die bei der Oscar-Gala 2003 einen Skandal auslösten. Der frisch gekürte Gewinner und liberale Kritiker ("Bowling for Columbine") verurteilte live den Irak-Kriegskurs des republikanischen US-Präsidenten George W. Bush. So eine Abrechnung war vor 17 Jahren einzigartig und blieb beispiellos.