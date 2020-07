Donald Duck als Comic-Roman

Statt der gewohnten Rasterung in kastigen Panels erwarten den Leser in den neuen Bänden Fließtexte, die von Zeichnungen unterbrochen werden. Zum Auftakt der neuen Reihe kommen am 16. Juli gleich zwei Ausgaben in den Handel: "Young Donald Duck" und "Minnie & Daisy Spypower".

