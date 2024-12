Dominik Maringer: Ein TV-Kommissar aus Ungenach

Ein Oberösterreicher als Kommissar im deutschen Hauptabend-Fernsehen: Das gibt’s nicht oft. Dominik Maringer aus Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) ist heute (20.15 Uhr, ORF 2, und am 9. 12. im ZDF) in der dritten Folge der Krimi-Reihe "Der Kommissar und der See" zu sehen. Er spielt an der Seite von Walter Sittler und Nurit Hirschfeld den Polizeioberkommissar Martin Keller.