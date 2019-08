Doku-Filmer D.A. Pennebaker mit 94 Jahren gestorben

Der US-Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. Pennebaker zählte zu den Pionieren des "Direct Cinema", denen es um Authentizität und die Darstellung von Alltag ging und die oft mit Handkamera filmten. Er beschäftigte sich vorrangig mit Themen der Rockmusik. So porträtierte er in "Dont Look Back" (1967) Bob Dylan auf dessen UK-Tournee. Der Konzertfilm "Monterey Pop" spiegelte das legendäre Festival im Jahr 1967 wider, auf dem Janis Joplin und Jimi Hendrix auftraten. 2013 wurde Pennebaker mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

