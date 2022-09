"documenta" mit Besuch zufrieden

Das teilte die documenta GmbH in einer Bilanz mit. Geschäftsführer Alexander Farenholtz ist damit zufrieden: "Besucherinnen und Besucher in einer Anzahl erreicht zu haben, die nur etwa 17 Prozent unter den Zahlen der documenta 14 aus dem Jahr 2017 liegt, ist in meinen Augen angesichts der Planung und Durchführung in Pandemiezeiten als Erfolg zu werten." 2017 waren rund 891.500 Menschen nach Kassel gekommen, 339.000 weitere Besucher an den zweiten Standort in Athen.