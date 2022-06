"documenta": Banner wird nach Antisemitismus-Kritik abgebaut

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen die "documenta fifteen" in Kassel wird das stark kritisierte Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi abgebaut. Zunächst wurde es noch mit einem schwarzen Tuch verhängt. Auf dem großflächigen Banner ist unter anderem ein Soldat mit Schweinsgesicht zu sehen. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einen Helm mit der Aufschrift "Mossad" – die Bezeichnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes.

Das Künstlerkollektiv Taring Padi entschuldigte sich mittlerweile "für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen". Die kritisierte Bildsprache verwende eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik. Die Installation sei "Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt", teilte Taring Padi mit. Die Darstellungen auf dem Banner seien Ausdruck dieser Erfahrungen: "Alle auf dem Banner abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik, zum Beispiel für die korrupte Verwaltung, die militärischen Generäle und ihre Soldaten, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches kapitalistisches System und militärische Gewalt zu kritisieren." Weiters: "Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und andere visuellen Vokabeln in den Werken sind kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen."

Das Internationale Auschwitz Komitee rief zum Dialog mit den Künstlern auf. "Es wird höchste Zeit, im Rahmen dieser documenta ein Gespräch zu beginnen, die Künstler zu hören, aus welcher Weltsicht diese Bilder so entstanden sind und seitens der documenta öffentlich zu erklären, warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen", so Vizepräsident Christoph Heubner.

Den Beteiligten warf er vor, bei der Vorbereitung der Schau eine "Gesprächsunfähigkeit" an den Tag gelegt zu haben, die "zu einer mittlerweile total verfahrenen und würdelosen Situation" geführt habe, "die tragischerweise nichts anderes hervorbringen wird als neue antisemitische und antiisraelische Klischees in den Köpfen vieler Menschen: Die Juden als ewige Störenfriede und Miesmacher".