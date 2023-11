Dirk Stermann: "Irgendwer muss ja der Felsen sein"

Gleich für sein erstes Solokabarett „Zusammenbraut“ wird der in Duisburg aufgewachsene und in Wien lebende Kabarettist im Mai 2024 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich an deutsche, österreichische und Schweizer Kabarettisten vergeben – Stermann erhält ihn für Österreich. Im Interview spricht der 57-Jährige auch über sein Buch über Erika Freeman (96), die als Psychoanalytikerin der Stars (etwa Marilyn Monroe oder Woody Allen) bekannt wurde.