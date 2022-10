Dirk Stermann als Vater der Braut: ironisch, komisch, einsam

Alles ist angerichtet, als Dirk Stermann am Donnerstagabend im Linzer Posthof auf die Bühne tritt: ein festlich gedeckter Tisch, reichlich Wein, eine mehrstöckige Torte. Was fehlt, sind die Gäste. Kein Problem, so kann Stermann, Vater der Braut, noch seine Hochzeitsansprache üben – und den Namen des Bräutigams, der ihm partout nicht einfallen will.