Markus Poschner: Dirigieren in der Sauna

Im Vorjahr ist Markus Poschner, Chefdirigent des Bruckner Orchesters, kurzfristig bei den Bayreuther Festspielen am Dirigentenpult bei Richard Wagners "Tristan und Isolde" eingesprungen. Ein Risiko, das von Erfolg gekrönt war und nachhaltige Auswirkungen auf die Karriere des 52-Jährigen hatte. Neben Engagements an der Mailänder Scala und der Berliner Oper dirigiert Poschner Poschner in den kommenden Wochen am Grünen Hügel wieder zwei Tristan-Vorstellungen (3. und 13.