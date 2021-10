Dirigent Bernard Haitink 92-jährig gestorben

Das melden zahlreiche internationale Medien unter Berufung auf Haitinks Management. Haitink war 27 Jahre lang Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw Orchesters und einer der weltweit gefragtesten und renommiertesten Dirigenten.

Nach seinem Abschied aus Amsterdam 1988 leitete er 14 Jahre lang die Royal Opera in London. Er war musikalischer Leiter des Opernfestivals in Glyndebourne, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra, der Staatskapelle Dresden und des Chicago Symphony Orchestra. Er war Ehrenmitglied u.a. der Wiener Philharmoniker, die er seit 1972 mehr als 100 Mal dirigiert hatte, der Berliner Philharmoniker und des Chamber Orchestra of Europe. 2019 hatte er offiziell seine Karriere beendet.