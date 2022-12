Direktor des ORF NÖ in der Kritik: Zu nahe an der ÖVP?

Hohe Wellen schlägt die Affäre um den Landesdirektor des ORF Niederösterreich, Robert Ziegler. Eine Auswertung von internen Chats und E-Mails hat ergeben, dass sich Ziegler, der zuvor Chefredakteur beim ORF Niederösterreich gewesen war, immer wieder für die TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) und eine VP-freundliche Berichterstattung eingesetzt haben soll.

"Deutliche Schritte notwendig"

So soll er für einen ZiB-Kulturbeitrag eine Stellungnahme von Mikl-Leitner eingefordert haben, obwohl der Beitrag bereits fertig (aber noch nicht gesendet) war. Zur Berichterstattung über den Leopolditag 2020 soll Ziegler minutiöse Anweisungen gegeben haben, wie ein Video von Mikl-Leitner auszuwerten sei.

Fritz Hausjell Bild: Volker Weihbold

Fritz Hausjell, Präsident von "Reporter ohne Grenzen", sprach am Sonntag – auch im Zusammenhang mit den in der Chat-Affäre zurückgetretenen Chefredakteuren Matthias Schrom (ORF) und Rainer Nowak ("Die Presse") – von einer Erschütterung der "Grundmauern der ,vierten Gewalt‘". "Die Kritik- und Kontrollfunktion darf in einer liberalen Demokratie weder durch Message Control noch durch willfährig gemachten Journalismus ausgehebelt werden." Politik und ORF müssten deutliche Schritte setzen, um die journalistische Unabhängigkeit zu stärken.

Die Redaktionssprecher des Landesstudios sprachen sich unterdessen für eine Untersuchung der Anschuldigungen aus. Gleichzeitig wehrten sie sich aber gegen "eine pauschale Vorverurteilung der gesamten Redaktion des ORF Niederösterreich". Der Vorsitzende des ORF-Redaktionsrates Dieter Bornemann wollte gestern gegenüber den OÖN kein Statement abgeben und verwies auf eine für heute geplante Stellungnahme.

Laut ORF liegen intern keine Beschwerden gegen Ziegler vor. Die Chats und E-Mails seien der Führung nicht bekannt, man werde den anonym erhobenen Vorwürfen aber nachgehen. Ziegler selbst sprach von "diffusen und nicht nachvollziehbaren Vorwürfen". Er habe sechs Jahre lang "nach bestem Wissen und Gewissen" die Redaktion des Landesstudios Niederösterreich geleitet.

