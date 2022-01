"Meine Frau hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich bedeutet." Moi! Weil aber im Hause des ehemaligen deutschen Fußball-Weltmeisters Bastian Schweinsteiger und seiner serbischen Frau Ana Ivanovic ein Sammelsurium an Sprachen angewendet wird, versteht die Adressatin diese Liebeserklärung bei der gestrigen Buchpräsentation in Zürich zunächst gar nicht. Der 37-Jährige könnte über sein bewegtes Leben sicherlich Romane schreiben. Das hat ihm der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter abgenommen.