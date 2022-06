Dieser Mut, liebend und forschend auch ein Scheitern zu riskieren

"Danke an alle, die jemals und überhaupt mit mir im Phönix zusammengearbeitet haben, um dieses Theater auf Spur zu bringen", sagt Harald Gebhartl. Rührung ist dem 65-jährigen Theatertier gewöhnlich kaum abzuringen. An diesem Abend, als sich all jene, die sich dieser Theater-Liebes- und Lebensgemeinschaft zugehörig fühlen, um den mit Saisonende scheidenden Intendanten versammelten, ließ auch er die Emotionen ins Freie. Es regnete feine Ständchen (Sven Sorring), dadaistische Annäherungen (Nadine Breitfuß, Martin Brunnemann, Anna Maria Eder), eine beglückend würdigende Festrede von Vereinsvorstand/Schriftsteller Thomas Baum und ein unbezahlbares Abschiedsgeschenk: OÖN-Karikaturist Gerhard Haderer zeichnete zu Ehren Gebhartls erstmals in seiner Karriere ein exklusives, unverkäufliches Moff-Schundheftl – treffsicherer Titel: "Desperado der Herzen". Wie von den OÖN berichtet, wird im September die bisherige Dramaturgin Silke Dörner die künstlerische Phönix-Leitung übernehmen. Gebhartl bleibt dem Phönix als Mitglied im Vereinsvorstand erhalten.

"So wie wir damals"

"Ganz ehrlich, ich hab’ mit der Management-Situation schon abgeschlossen – diese neue Koproduktion ,Eurydike*Orpheus‘ (bis 2. Juli, Anm.) unseres Ensembles mit dem jungen Kollektiv ,Das Schauwerk’, das mich sehr an unsere früheren Zeiten erinnert, ist so etwas wie eine Zugabe", sagt Gebhartl im Gespräch mit den OÖN. Er selbst arbeitet aktuell an einem neuen Roman über "einen Typen, der vor dem Hintergrund einer früh verstorbenen Mutter mit Hautkrankheit geniale Salben mischt, mit denen er Außerirdische heilen bzw. zerstören kann." Alles darin sei grotesk, oder wie oft bei Gebhartl: gedanklich grenzenlos.

Vor 33 Jahren gründete er zusammen mit Ferry Öllinger, Georg Schmiedleitner, Dieter Salzner, Peter Stangl und Stefan Kurowski das Theater Phönix, was keinem wie 33 Jahre vorkommt. Weil Theater, wie es im Phönix gedrechselt und mitunter über die Rampe geschleudert kommt, jung bleibt. Das Phönix fährt sich lieber selbst gegen die Wand, als seine Haltung zu umkurven. Es klärt auf, ohne zu verklären. Es verwandelt sich in etwas Weises, indem es wie ein Kind lästige Fragen stellt.

Rund 25.000 Besucher lassen sich pro Spielzeit vom Phönix verführen, das sich als eine der wichtigsten Mittelbühnen der Republik etabliert hat, ohne etabliert zu wirken.

Für all das ist Harald Gebhartl mitverantwortlich. Der Regisseur, Schriftsteller und ehemalige Lehrer ist Theater, seit er denken, lesen und schreiben kann. Mit neun Jahren verfasste er ein Zorro-Stück. Und nein, das Stück harrt nicht seiner überfälligen Uraufführung, sondern unter der Klopfstange im Garten seines Elternhauses am Leondinger Harterfeld inszenierte es Gebhartl zusammen mit Freunden gleich selbst. Im Stifter-Gymnasium lernte Gebhartl Ferry Öllinger kennen. Der nahm ihn zur Spielgruppe Leonding mit, allerdings revoltierten die jungen Wilden bald – statt Kultur-Knäckebrot wollten sie dramatischen Guglhupf, dessen Teig sie in der Leondinger "Spielstatt Junge Bühne" bald selbst umrührten.

Die wilden Theaterer aus der Vorstadt strebten weiter, ins Linzer Zentrum, wo außer Publikum niemand auf sie gewartet hatte. Politisch wollte man ihre Ambition ins Volkshaus Ebelsberg auslagern. Aber nein, so betrüblich wie glücklich zufällig schloss um diese Zeit das Linzer Phönix Kino. Und ehe sich das Gebäude in eine Hofer-Filiale verwandeln konnte, becircten die Irren einen Bankdirektor. Sie hafteten für einen Kredit in der Höhe von rund sieben Millionen Schilling und unterschrieben den Kaufvertrag. Bürgermeister Franz Dobusch (SPÖ) fühlte sich erpresst – und es sah so aus, als würde sich der Vorhang im Phönix nie lüften. Bei einem Trauermarsch über die Landstraße wurde das Projekt zu Grabe getragen.

Eine Kultur-Revolution

Statt der Einäscherung kam es zur lautstarken Kultur-Revolution, wie sie Linz selten erlebt hatte. Mit Unterstützung der OÖN und von Landeshauptmann Josef Ratzenböck (ÖVP) bog sich die Sache doch noch gerade. 1989 wurde das Theater Phönix gegründet.

In all diesen Jahren wähnte sich Gebhartl nie klüger als sein Publikum, er stand auf dessen Seite. Also auf unserer. Seine Kunst ist Liebes-Kunst, so wie ein guter Vater ein Buffet der Möglichkeiten aufbaut, bei dem die Kinder nach Herzenslust zugreifen. Dieser Mut, liebend und forschend auch ein Scheitern zu riskieren, ist das Wichtigste, was man von Harald Gebhartl lernen kann.