"Dieser Kick, auf die Bühne zu gehen, hat einem schon gefehlt"

"Der erstmögliche Termin ist der bestmögliche Termin", sagt Bruno Weinberger, Geschäftsführer des gleichnamigen Klavierhauses in Enns, das seit 27 Jahren die Konzertreihe "Klassik in Jeans" veranstaltet. Das sehen auch viele Konzerthungrige so: Binnen kurzer Zeit waren alle 60 Plätze für den heutigen Auftritt von Jazzpianist Martin Gasselsberger und Sängerin Petra Linecker vergeben. "Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Anmeldungen hereinbekommen." Aufgrund des Andrangs spielt das Duo um 20.30 Uhr ein zweites Mal.

Was es für einen Musiker bedeutet, nach Wochen der Bühnenabstinenz erstmals wieder aufzutreten? "Dieser Kick, auf die Bühne zu gehen, hat einem schon ziemlich gefehlt. Das ist, wie wenn man fastet und am Ostersonntag das Nesterl mit den Schokoeiern findet", sagt Martin Gasselsberger aus Gaspoltshofen. Der Titel des Konzerts – "Warm Embrace" – könnte treffender nicht sein, hat aber mit Corona nichts zu tun. "Es ist der Titel unseres im Vorjahr erschienenen Albums. Dass wir uns zumindest wieder musikalisch umarmen dürfen, ist schön."

Die Krise hat der 40-Jährige unter anderem für seinen dritten Notenband "5 Steps to Music" genutzt, der druckfrisch in der Edition Dux vorliegt. "Ich habe ein gutes Gefühl. Es läutet wieder öfter das Telefon, der ganze Motor springt wieder an", blickt er optimistisch in die Zukunft, in der "vielleicht einige neue Veranstalter dazukommen und einige ältere aufhören, es wird sich umschichten." Für diesen Sommer könnte er sich Picknick-Konzerte als neues Format vorstellen. Ob die Krise eine Chance für heimische Künstler sei? "Es ist ein Bewusstsein da, mehr auf die heimische Szene zu schauen. Es gibt wahnsinnig gute Formationen. Wobei wir auch auf den internationalen Austausch stehen."

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at