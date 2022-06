"Wir sind vor jedem Gig so aufgeregt, als wäre es unser erster Schulbandauftritt", sagt Yasmo. Mit "wir" meint die Wiener Poetin, Autorin und Rapperin mit tunesischen Wurzeln "ihre" neunköpfige "Klangkantine" und sich. Am Freitag ist Yasmin Hafedh (31) alias Yasmo Teil des Auftakts des o.heimArt-Fests (mehr rechts). Ihre Truppe liefert Big-Band-Sound, Yasmo auf Punkt, Beistrich und Beat passende Wortkunst. Lustvoll prangert die Feministin in ihren Nummern "Zustände an, die nicht weiter bestehen