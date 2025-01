"Dieser Fall ist bei uns nicht vorgesehen"

Ein Mädchen erkrankt an Leukämie – im Stück und in der Wirklichkeit. Die Regisseurin Sara Ostertag zählt zu den Zauberkünstlerinnen des Theaters. Mit "The Broken Circle" von Johan Heldenbergh und Mieke Dobbels (2012 verfilmt, Berlinale-Publikumspreis) verflechten sich bei ihr Kunst und reales Schicksal: 2023 ist ihre Tochter an Krebs erkrankt. Im OÖN-Interview beschreibt die 40-jährige Wienerin ihre Herangehensweise an das Stück und ihre persönlichen Erfahrungen.