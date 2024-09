"Bergdoktor" Hans Sigl: "Diesen Kerl müss’ ma nehmen!"

Als Bergdoktor Martin Gruber ist der Steirer Hans Sigl seit 17 Jahren ein absoluter Publikumsliebling. Derzeit dreht er unterhalb des Wilden Kaisers in Tirol die 18. Staffel der Erfolgsserie. Am 3. Oktober gastiert der 55-Jährige mit seiner Lesung "Die Kunst, ohne Sorgen zu leben. Das ist der Sinn des Lebens" im Linzer Musiktheater. Sigl liest Texte von Zweig und Bucay, am Klavier wird er von der virtuosen Katharina Königsfeld begleitet.