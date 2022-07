Eines der großen Stücke des europäischen Theaters feiert am Mittwoch in Helfenberg Premiere: Henrik Ibsens "Peer Gynt". In der Hauptrolle ist Ljubisa "Lupo" Grujcic zu sehen, der dafür zu seinen schauspielerischen Wurzeln zurückkehrt: Der 49-Jährige hat an der Linzer Bruckneruni studiert und war Ensemblemitglied am Landestheater, bevor er 2009 an das Theater in der Josefstadt nach Wien wechselte.