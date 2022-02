Diese "Jenufa" schreibt Werkgeschichte

Und wie vieles hinterließ auch dieser Abend nicht nur viel Jubel beim Publikum, sondern auch Eindrückliches in der Werkgeschichte.

Inszeniert hat Lotte de Beer, die im Herbst die Leitung der Volksoper übernehmen wird. Auf den ersten Blick schaut ihre Jenufa ziemlich traditionell aus. Doch hinter all dem realistischen Folklorismus, der ungebremst stattfinden darf, verbirgt sich ein feines Konzept der psychologischen Durchleuchtung.

Allein schon durch die Idee, die Geschichte aus der Perspektive der im Gefängnis büßenden Küsterin zu erzählen, kommt sie nahe an das literarische Original – das Schauspiel "Ihre Ziehtochter" von Gabriela Preissova – und somit auch an die an diesem Abend gezeigte und wohl intensivste Fassung der Oper von 1908 heran. Dabei gelingt es, die sehr unterschiedlichen Charaktere fein zu zeichnen und gleichzeitig die Bigotterie der katholischen Kirche in Bezug auf Sexualmoral aufzuarbeiten.

Aber nicht nur die Inszenierung der Geschichte überzeugte, fast noch mehr jene der Partitur. Marc Albrecht hat hier mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien Hervorragendes geleistet und die Musik Janaceks in all ihrer Brüchigkeit und der gerade daraus entstehenden Logik restlos überzeugend und beinahe explosiv gestaltet. Dazu Nina Stemme, die bei ihrem Rollendebüt als Küsterin nicht nur darstellerisch, sondern musikalisch alles herausholt, was auch nur irgendwie angelegt sein mag. Ihr ist die unendliche Liebe zum Ziehkind, für das sie sogar mordet, mehr als nur abzunehmen.

Aksenova begeistert als Jenufa

Svetlana Aksenova ist eine fantastische Jenufa, die ihr Unglück greifbar realistisch gestaltet. Pavol Breslik ist jener ungehobelte Bauernfeschak Steva, der Jenufa den Kopf verdreht und sie dann mit Kind sitzen lässt. Pavel Cernoch (Laca) wandelt sich vom eifersüchtigen Stiefbruder zum alle Liebe gebenden Retter. Beide sind großartig besetzt. Beeindruckend auch Hanna Schwarz als alte Burya und Valentina Petraeva als Karolka.

Das restliche Ensemble und der wie immer blendende Arnold Schönberg Chor ergänzten das perfekte Team.

Fazit: Oper packend wie selten, ohne dabei die historische Ästhetik über den Haufen zu werfen.