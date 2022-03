Die zehn größten Skandale bei den Oscars

Die 94. Oscar-Verleihung in der Nacht auf Montag dürfte weniger für seine Sieger in Erinnerung bleiben. Vielmehr ist es eine Szene, über die Hollywood-Interessierte heute sprechen: Auf der Bühne verpasst Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige, weil dieser zuvor Witze über Smiths Frau machte.

Im Laufe ihrer fast hundertjährigen Geschichte haben die Academy Awards schon viele skandalöse Momente erlebt - manche zufällig, manche politisch motiviert und manche nur peinlich. Dokumentarfilmer Michael Moore etwa nutzte 2003 seine Dankesrede für eine harsche Kritik am Irakkrieg und dem damaligen US-Präsidenten. 2017 wurde die Verkündung des Siegers in der Kategorie "Bester Film" zur Farce, als der falsche Titel verlesen wurde.

nachrichten.at mit einem Rückblick auf die zehn größten Skandale in der Oscar-Geschichte: