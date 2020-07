Ein Spielplan ohne "Zauberflöte"? Für die großen Opernhäuser undenkbar. Auch 229 Jahre nach der Uraufführung ist Mozarts Singspiel ein Dauerbrenner. So auch in der Volksoper Wien. Dort feiert am 17. Oktober die neue Inszenierung Premiere. Die Regie vertraute Direktor Robert Meyer dem Linzer Henry Mason an. Die bisherige Fassung ist 16 Jahre alt und stammt von Altmeister Helmuth Lohner. Nun wartet eine große Aufgabe auf Mason: Einerseits soll er eine frische Sicht auf das Werk bringen,