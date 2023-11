Ein Besuch in Brüssel oder die Zähmung der Widerspenstigen im Salzkammergut

Elisabeth Schweeger zeichnet ein düsteres Bild: viele Leerstände, wenig Infrastruktur, die Jungen ziehen weg und die Alten sperren ihre Wirtshäuser zu. Die künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 will im kommenden Jahr auch an den unbequemen Themen rütteln. An jenen, die im Salzkammergut lieber ungerüttelt bleiben würden.