Die Wunderkammern mit Haltung im Oberen Mühlviertel

Still und wie aus der Zeit gefallen liegt das 1951 von sowjetischen Besatzern erbaute und später von der Lagerhausgenossenschaft genutzte Gebäude zwischen Bahngleisen und der Großen Mühl in Neufelden im Mühlviertel. Seit 1999 tüftelt Joachim Eckl in dieser "Station" an Projekten, die das Potenzial haben, die Erde in einen besseren Ort zu verwandeln, würden deren Bewohner bloß auf die Kunst hören.