Wie kann Selbstverletzung Kunst sein? Diese Frage stellen sich Menschen auch 2021 – in einer visuell überreizten Zeit, in der man meint, längst alles gesehen zu haben. Sie ist verständlich. Und in ihr begründet sich auch die überzeitliche Bedeutung von Handlungen, wie sie die Französin Gina Pane (1939–1990) in ihrer "Action Psyché" setzte. Im Francisco Carolinum (FC, vormals Landesgalerie) sind 25 Farbfotografien und 75 Dias stumme Zeugen von körperlichen wie psychischen Schmerzen,