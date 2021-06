Die Wirtin Mirandolina und ihre liebestollen Deppen

Alles dreht sich um Mirandolina, sie hat die Fäden in der Hand. Die Zentrumsfigur in Peter Turrinis deftiger Komödie "Die Wirtin" (1973) – eine Nachdichtung von Carlo Goldonis "Mirandolina" (1752) – ficht im Kampf der Geschlechter in der feinen Florett-Klasse, während den Männern um sie herum die schweren Säbel brechen.