Mozart berichtete ganz euphorisch seinem Vater, welch Meisterwerk er in Mannheim zu sehen bekommen hatte. Eine Meinung, die nicht alle über Georg Anton Bendas "mit Musik vermischtes Drama" Medea, das am Samstag beim Brucknerfest als klassische Klangwolke zu erleben war, teilten. So gab der Berliner Aufklärer Johann Jakob Engel zu bedenken, dass die Musik allein "ganz gewiss die wilden Fantasien eines Fieberkranken" sein müsse.