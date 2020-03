Die Wiederentdeckung von Wolfram Zaunmüller

Rechts neben dem Eingang zum Linzer Hofkabinett hängt Wolfram Zaunmüllers "Maskenkopf". Es ist eine undatierte Mischtechnik von 31x22,5 Zentimeter, zu der man immer wieder zurückkehrt, um ihrem Sog auf die Schliche kommen. Galerist Paul Fischnaller hat am Dienstag eine jahrzehntelang verwahrte Schatzkiste geöffnet, die ihm einst vom Linzer Galerie-Pionier Otto Bejvl (1933-1981) vermacht worden war – prall gefüllt mit Kugelschreiber-, Tusche-, Frottage-, Aquarell- und Pastell-Arbeiten des in Vergessenheit geratenen Linzer Künstlers, Dolmetschers und Sprachforschers Wolfram Zaunmüller (1923-1996). In einem OÖN-Text von Juni 1968 sagt Bejvl, dass man einen wie Zaunmüller "auf großstädtischem Galerieboden längst mit gehörigem Respekt betrachten und verkaufen" würde.

Nicht nur deshalb sind es Zaunmüller-Schnäppchen, die Fischnaller von 180 bis 1100 Euro anbietet. Mit einem Text der Linzer Kunsthistorikerin Monika Leisch-Kiesl veredelte er den parallel zur Ausstellung veröffentlichten Band, "die ernte auf thotzenplotzen", die nicht nur den vom Künstler selbst entwickelten "Pararealismus"-Stil verdeutlicht, sondern auch dessen Beschäftigung mit Sprache vermittelt – und was "Thotzenplotzen" bedeutet. Es handelt sich um Textstücke, die von Zaunmüllers geliebten Zettelkästen und von Linz berichten. "Thotzenplotzen ist wie ein Scharnier zwischen dem lexikalen Schaffen der 50er Jahre und dem Zeichnen und Malen der 60er Jahre", schreibt Leisch-Kiesl. Eine Mischung aus all dem ist auch Zaunmüllers Kunst: Leuchtende Köpfe mit Hang zur kindertümlichen Groteske bis zur hintersinnigen Ironie. Die sicher gesetzten Linien seiner Zeichnungen entfalten sich als Erzählungen, deren Geschichten sich im Betrachter-Kopf fortschreiben. Wie fein, dass Fischnaller diesen Schatz gelüftet hat.

Galerie Hofkabinett (Linz, Hofgasse 12): "Wolfram Zaunmüller", bis 3. April, Di-Fr (16-18 Uhr) und nach Vereinbarung: 0664/382534.

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at