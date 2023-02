Die Wiederentdeckung der Zärtlichkeit mit Daniela Dett

Nach 90 Minuten möchte man die Theater-Alleskönner Henry Mason und Daniela Dett in den Arm nehmen – berührt von ihrer Leidenschaft, ihrem komischen Talent und der Rückbesinnung auf die Kraft der Liebe. Was in anderer Konstellation vielleicht als arger Kitsch durchgewunken worden wäre, erfuhr durch das ernsthafte Handwerk dieser beiden und mit den feinen Musikern Daniel Große Boymann (Klavier/Gesang), Walter Sitz (Schlagzeug), Gerald Kiesewetter (Bass) und Joe Doblhofer (Gitarre) sinnliche Höhe.

Vor 17 Jahren hatten Dett und Mason mit "Down With Love" Shakespeares Gedicht "Venus und Adonis" ungekünstelt in die Gegenwart geholt und mit Pop-Perlen wie Broadway-Hadern einen Publikumshit produziert. Seitdem ist viel passiert: Mason wurde ob seiner Arbeiten bei den Salzburger Festspielen und im Burgtheater zum gefragten Regisseur und Stückeschreiber. Die famose Musical-Darstellerin Dett etablierte sich als Publikumsliebling des Linzer Musiktheaters.

In der nun vorliegenden Fortsetzung "Down With Love. Reloaded" setzen sie dennoch alles auf eine Karte und stellen mit Beatrix und Benedikt zwei von der Midlife-Crisis Gedemütigte auf die Bühne. Trotz gemeinsamer sexueller und künstlerischer Vergangenheit granteln sie einander nur noch an. Bandleader Don (Große Boymann) organisiert einen letzten gemeinsamen Auftritt und zieht auch sonst allerlei Fäden, um die Rüstung des Zynismus, die beiden über die verletzte Seele gewachsen ist, aufzusprengen.

Posthof-Chef Willi Steiner und Schauspielerin Gabriele Deutsch mit den Schokoherzen von Dett und Mason Bild: (pg)

Mühelos keppeln sich Mason und Dett durch die Shakespeare-Zitate aus dem Kuppel- und Intrigenspaß "Viel Lärm um nichts". Die Immunität gegen alles Berührende verwandelt sich spielerisch mit enormer Musikalität im Duett: vom "Fuck You" des US-HipHoppers CeeLo Green über Jon Mitchells "Chelsea Morning" und "Both Sides Now" bis zu Detts Großtat mit Kate Bushs grandioser Nummer "Wuthering Heights" , dazwischen klingen im Streit-Medley Alanis Morissette, Carly Simon ("You’re So Vain") und "Survivor" von Destiny’s Child durch.

Vor der Show wurden Schokoherzen mit den Porträts der Hauptdarsteller ans Publikum verteilt. Kein Wunder, dass sich Beatrix und Benedikt am Ende kriegen. Unter den Zugaben dieser feinen Musical-Kleinstform schwingt Eric Claptons "Change the World". Zumindest im Posthof fühlte sich die Welt zum Besseren verändert an.

Fazit: Eineinhalb rasante Stunden über das Gestatten starker Gefühle – mit federleichtem Shakespeare.

Posthof Linz: "Down With Love. Reloaded", Regie: Nora Dirisamer und Henry Mason, Premiere: 14. 2., weitere Termine: 16. und 17. Februar. posthof.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller