Die wichtigsten Akteure im Kunstjahr 2019

Der in Köln geborene und in New York lebende Künstler Hans Haacke ist dem Magazin „Monopol“ zufolge der wichtigste Akteur des Kunstjahres 2019. Der 83-Jährige führt die Top-100-Liste an, auf der sich auch die Österreicher Max Hollein und Thaddaeus Ropac befinden. Auch Ex-Kunsthalle Wien-Direktor Nicolaus Schafhausen steht auf der Liste.

Hollein, seit 2018 Leiter des Metropolitan Museum in New York, ist als top-platzierter Österreich auf Rang neun gelistet, im Vorjahr hatte er es noch auf Platz drei geschafft. Der Galerist Thaddaeus Ropac, der in Salzburg, London und Paris werkt, stieg um einige Plätze auf Rang 37 (2018: 44). Kein Österreicher, aber in der heimischen Kunstwelt als ehemaliger Direktor der Kunsthalle Wien ein Begriff, ist Nicolaus Schafhausen, den die "Monopol"-Redaktion an 65. Stelle listet.

Der erstplatzierte Hans Haacke habe vorgemacht, "was viele Künstlerinnen und Künstler heute bewegt: ein politisches Engagement, das Kritik am eigenen Umfeld ganz selbstverständlich mit einbezieht", begründete Chefredakteurin Elke Buhr am Mittwoch in Berlin. Haacke hatte in diesem Jahr eine Retrospektive in New York und war jüngst mit dem Arnold-Bode-Preis der documenta-Stadt Kassel ausgezeichnet worden.

Auf Platz zwei sieht "Monopol" die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin für ihren Kampf gegen das süchtig machende Schmerzmittel Oxycontin, auf Platz drei landete der heuer im Frühjahr verstorbene Okwui Enwezor. Die "Monopol"-Redaktion stellt alljährlich eine Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zusammen. Ungefähr die Hälfte sind Künstler, dazu kommen Kuratoren, Museumsleute, Galeristen, Händler und Sammler.