"Die Welt verbessern nach 100.000 Jahren Ungleichheit"

Ernesto Cardenal war alles auf einmal: Dichter, Priester und Revolutionär. Der Befreiungstheologe kämpfte bis zuletzt für eine gerechtere Welt. Am Sonntag ist Nicaraguas berühmtester Poet im Alter von 95 Jahren gestorben.

Cardenal zieht seine übliche Baskenmütze ab, er will die Hand von Papst Johannes Paul II. küssen. Doch dieser entzieht sie ihm. Es ist der 5. März 1983 in Nicaraguas Hauptstadt Managua. Dieser Moment steht symbolisch für einen der zentralen Kämpfe in Cardenals Leben. Weil sandinistische Parteianhänger den Papst ausgebuht hatten, maßregelte das Kirchenoberhaupt deren Parteifreund Cardenal in aller Öffentlichkeit. Zwei Jahre später wurde dieser wegen seiner politischen Tätigkeit vom Priesteramt suspendiert.

Cardenal wurde 1925 in Granada (Nicaragua) geboren. Er wuchs in einer reichen Familie auf, studierte Literatur in Managua und New York. Zu Beginn der 50er-Jahre veröffentlichte er seine ersten erotischen Gedichte. 1954 beteiligte er sich an der erfolglosen Revolution gegen Diktator Anastasio Somoza. Er ging in ein Kloster in den USA, studierte in Mexiko Theologie und wurde 1965 zum Priester geweiht. Auf der Insel Mancarrón gründete er eine Bauernkommune, die er als Versuch begriff, das Reich Gottes im irdischen Kommunismus zu verwirklichen. Dort entstand sein auf Deutsch bekanntestes Werk, "Das Evangelium der Bauern von Solentiname".

Als Nicaraguas Kulturminister (1979–1987) setzte er sich nachhaltig für die Alphabetisierung ein. Den früheren und heutigen Präsidenten Daniel Ortega, mit dem er einst in der Regierung vertreten war, verglich er Jahre später mit Hitler. Für die europäische Linke war Cardenal zur Ikone geworden, mit seinen früheren Genossen wollte er nichts mehr zu tun haben. Gemeinsam mit seinem Freund, dem österreichischen Schauspieler Dietmar Schönherr (1926–2014), gründete er die Stiftung "Casa de los tres mundos" zur Kulturförderung für Kinder. Gegenüber der katholischen Kirche zeigte er sich zuletzt milde. Vor allem die Bescheidenheit von Papst Franziskus gefiel ihm. 2019 hob dieser die Sanktionen gegen Cardenal auf.

Schriftsteller, Priester, Politiker – für Cardenal war das nie ein Widerspruch. "Ich versuche, nach dem Evangelium zu leben", sagte er. "Es ist eine politische Botschaft: die Welt verändern nach 100.000 Jahren der Ungleichheit."