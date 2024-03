Linzer Francisco Carolinum: Dreimal Foto- und Kryptokunst mit Arbeiten von Elfie Semotan, Adrian Sauer und Steve Pikelny

"Ich wollte nicht, dass sie lächeln", sagt Elfie Semotan über jene Frauen, die sie in Männerkleidung und maskulinen Posen abgebildet hat, "wie Clint Eastwood", ergänzt die Meisterfotografin aus Vorchdorf, die gerne mit Rollenklischees und Erwartungen spielt. Ihre Serie "Birkenwald" empfängt als Spiel von Licht und Schatten im ersten Stock des Linzer Francisco Carolinum, wo bis 28. Juli ein von Maria Venzl kuratierter Querschnitt ihres Schaffens zu sehen ist. Semotans Vergangenheit als Model fließt in Arbeiten ein, die sich mit Mode auseinandersetzt, doch dabei mit glamouröser Ästhetik brechen.

Wie wahr kann eine digitale Fotografie noch sein, was verbindet sie mit der Wirklichkeit? Dem spürt der gebürtige Ostberliner Adrian Sauer in seinen "digitalen Malereien" nach. Kuratiert von Susanne Watzenboeck, lädt die Ausstellung "Truth Table" (bis 28. 7.) dazu ein, sich eigener Sehmuster bewusst zu werden. Die digitale Welt der Pixel kennt keine Abstufungen, "sie kann nur unentschieden sein", sagt Sauer, was sein Werk "16.777.216 Pixel" offenbart: Was als graue Fläche erscheint, sind ebenso viele verschiedene Farbpixel.

In die Krypto-Kunst und die Welt der NFTs ("Non-Fungible Tokens") lädt im Erdgeschoß der New Yorker Künstler und Programmierer Steve Pikelny – und auch im virtuellen Metaverse Voxels. Im Titel "DYOR / NFA" (bis 31. 5.) der Ausstellung, kuratiert von Julia Staudach, verbergen sich zwei Akronyme der Krypto- und Finanzwelt.

