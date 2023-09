Die Welt betrachtet durch die Linse Lateinamerikas

Einen Blick weg von Europa hin zum Leben in Lateinamerika: Das ermöglicht die Ausstellung „Dualities in Equalities“ derzeit im Linzer Kunstmuseum Lentos. Zu sehen gibt es neun Arbeiten von Künstlern aus dem lateinamerikanischen Kontinent, die aus einer Zusammenarbeit der Ars Electronica mit der Stiftung CIFO zustande kam. Die beiden Institutionen haben gemeinsam einen mit insgesamt 55.000 Dollar dotierten Preis für aufstrebende Künstler ausgeschrieben, dessen drei Preisträger nun mit sechs weiteren von der Stiftung finanzierten Arbeiten in Linz zu sehen sind.

Einer der Preisträger ist Joaquin Aras aus Argentinien. Seine Arbeit „Longings (Yira/Yira)“ ist eine Hommage an den Filmpionier Federico Valle, der den ersten Zeichentrickfilm der Welt produziert hat. Ein Brand zerstörte 1926 einen Großteil der Filme, den Rest musste er an eine Fabrik verkaufen, die aus dem Zelluloid Kämme herstellte, weil kein Museum seine Filme wollte. Aras produzierte aus Archivmaterial einen experimentellen Film. Doch Aras geht es mehr als ums Erinnern: „Das Beispiel zeigt, wie wir mit unseren kulturellen Schätzen umgehen.“

In Andres Ramirez Gavirias (Kolumbien) Video zerbricht ein Glaswürfel. Bild: Herbert Schorn



Im Foyer des Lentos sieht man eine Art Holzsteg, auf dem paarweise Keramiken hochzukrabbeln scheinen. Natalia Espinosa erinnert mit „The Ark, let’s go back …“ an die biblische Geschichte der Arche Noah und warnt so vor der Zerstörung der Umwelt, wie die Künstlerin aus Ecuador sagt: „Wir Menschen haben die Kraft, Leben zu retten oder zu vernichten.“ Insgesamt zeigt die Schau, wie lebendig die Kunst Lateinamerikas ist.



Die Ausstellung „Dualities in Equalities: Art, Technology, Society in Latin America“ ist bis 27. September im Lentos (lentos.at) zu sehen.

Das Ars Electronica Festival stellt heuer von 6. bis 10. September in der Post City die Frage „Wem gehört die Wahrheit?“ Am Programm stehen Ausstellungen, Konferenzen, Workshops und Konzerte, u. a. die Schau der Preisträger des Prix Ars Electronica in der Post City. Infos und Karten gibt es auf ars.electronica.art.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn