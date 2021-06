Die Welser Orgelnacht lädt zur Kirchenreise

"Zeitgenössische Orgelmusik einem breiten Publikum auf sympathische Art und Weise zugänglich zu machen", so umschreibt Angelika Doppelbauer das Ziel des von ihr mitbegründeten Vereins "Welser Orgel Nacht". Er lädt am 12. Juni dazu ein, "die besonders qualitätsvollen Orgeln in Wels zu pflegen und die Orgelliteratur der drei bedeutenden Komponisten mit Wels-Bezug – Johann Nepomuk David, Josef Friedrich Doppelbauer und Ernst Ludwig Leitner – aufzuführen". Das Publikum begibt sich dabei auf eine kleine Orgelreise, die mit drei aufeinanderfolgenden Konzerten in drei Kirchen führt. "Die Programme sind so kuratiert, dass sie zeitgenössische Werke mit Stücken aus früheren Epochen kombinieren. Johann Sebastian Bach ist dabei ein Fixstern."

18 Uhr: Robert Lehrbaumer eröffnet die Orgelnacht in der Herz-Jesu-Kirche.

eröffnet die Orgelnacht in der Herz-Jesu-Kirche. 19.30 Uhr: Bernd Geißelbrecht spielt in der Evangelischen Christuskirche.

spielt in der Evangelischen Christuskirche. 21 Uhr: Ines Schüttengruber lässt die Orgelnacht in der Stadtpfarrkirche ausklingen.

Infos: Karten (15 Euro für alle drei Konzerte) an der Abendkassa; Programm: welserorgelnacht.wordpress.com