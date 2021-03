Dass das Musicalteam des Linzer Landestheaters auch vor schwierigen Stoffen nicht zurückschreckt, hat Leiter Matthias Davids bereits mehrfach bewiesen. Nun hievte er das Thema Faschismus mit einer Uraufführung auf die große Musicalbühne: Am Samstag hatte "The Wave" Premiere, das der US-Amerikaner Or Matias im Auftrag des Landestheaters schrieb und auf dem Bestseller "Die Welle" basiert. Coronabedingt findet die Produktion online ihr Publikum.