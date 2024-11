"Die weißen Männerclubs werden mit dem Bulldozer gleichgemacht“

Die Londonerin Lashana Lynch (36) hat als Agentin Nomi Daniel Craig in seinem finalen Bond-Film „No Time To Die“ auf eine ganz spezielle Art herausgefordert: Lynch hatte in Bonds zwischenzeitlicher Pension gar die Nummer 007 getragen.In „The Day of the Jackal“ ist Lynch, die 2022 den „britischen Oscar“ BAFTA als Nachwuchsstar holte, wieder eine MI6-Agentin – aber genau die, die den Protagonisten der neuen Serie jagt: Oscar-Sieger Eddie Redmayne