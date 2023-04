"Die Weiße Rose" im Linzer Landestheater: Schön, schmerzhaft, nahbar

Sophie Scholl war 21 Jahre alt, ihr Bruder Hans 24, als sie hingerichtet wurden. Wie vermittelt man jungen Menschen, dass es „allein“ Flugblätter gegen die Nazis waren, die diese Leben 1943 zu früh beendeten?'



Mit dem Landestheater-Stück „Die Weiße Rose“, das am Freitag in Linz Premiere feierte, haben Eltern und Lehrende die Möglichkeit, über 13-Jährigen das Schicksal der Geschwister Scholl und ihres Mitstreiters Christoph Probst (1919–1943) nachvollziehbar zu machen.



Die Inszenierung (Regie: Heidelinde Leutgöb) geht keine falschen, weil sich „der Jugend“ anbiedernden Experimente ein. So entfaltet die Geschichte der Studierendenvereinigung „Die Weiße Rose“ (Text: Petra Wüllenweber) deshalb beklemmenden Sog, weil man sich zu Recht auf Reduktion und Klarheit verließ.



Sofie Pint als Sophie, Alexander Köfner als Hans, Friedrich Eidenberger als Christoph, Andreas Puehringer als Vater Scholl und Christian Lemperle als Professor Huber übertrugen diese Werte in schnörkelloses, patentes Spiel, das wie Renate Schulers kluge Bühne Haltung in einer grauen, monströsen Welt würdigte.



Schlüpfte das Ensemble hingegen in Rollen der NS-Seite, kehrte es gezielt die Hysterie einer endenden Diktatur hervor, die mit überbordender Grausamkeit zuschlug. Julia Frisch glänzte dabei „als ewige beste Freundin“ Sophies, als eine Verkörperung des Liebevollen.

Dank Licht, Sound, Musik (Franz Flieger Stögner), Tanz und Gesang wurde eine Welt plastisch, in der Einzelne ihr Leben opferten, um an der Hülle der Dunkelheit zu kratzen.

Fazit: Ein Jugendstück, das auch für Erwachsene eine Entdeckung ist.

Bis 13. 6., www.landestheater-linz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller