Die Weisheit der Jungen

Es sind beachtliche Zahlen, mit denen sich das Engagement der Linzer Kunstuniversität für das aktuelle Ars Electronica Festival beziffern lässt: Mehr als hundert Exponate und knapp 200 angehende und etablierte Kräfte aus Kunst und Wissenschaft gestalten das Projekt "Loops of Wisdom" ("Kreisläufe der Weisheit"), das bis inklusive Sonntag alle zentralen Orte des Campus einnimmt. Die Brückenkopfgebäude (Hauptplatz 6 und 8), der Kunstraum Splace sowie die Strafsachengalerie werden von zehn Departements bespielt.

Jedoch auch das, was ästhetisch und inhaltlich erarbeitet wurde, überrascht als Schau mit hohem Kreativpotenzial. Die Ausstellung der "Interface Cultures" (Hauptplatz 8) zieren dank Anaïs Lossouarn (Frankreich) feine, farbige, an der Wand hängende Keramikohren. Wer in sie hineinhört, wird in Geheimnisse von Menschen verschiedenster Nationalitäten eingeweiht. In einer separaten Koje können Besucher selbst Intimes preisgeben, das anonym Teil der Installation wird. Den schmerzhaften Zustand permanenter Erreichbarkeit will die Spanierin Iosune Sarasate Azcona mit einem Computer samt benutzbarem Chat thematisieren. Während der Arbeitszeiten (9 bis 16 Uhr) kommuniziert das digitale Gegenüber freundlich, außerhalb der Dienstzeiten nur mehr grantig.

Auch die Pandemie, speziell die Isolation, erfuhr künstlerische Aufarbeitung. Qian Xu (China) hat in der Installation "Private Garden" dem Bett als Oase ein interaktives Denkmal gesetzt. Wer auf dem Bett liegt, sich bewegt, löst Projektionen von Gartenbildern aus. Sie stammen aus der Heimat der Künstlerin, aus der sie Corona fernhielt. (nb)

Alle Infos unter ausstellungen.ufg.at/loopsofwisdom