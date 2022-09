1900 wurde Herbert Bayer als zweites von vier Kindern in Haag am Hausruck geboren. Mutter Rosa förderte sein Talent. Doch die Geldprobleme, die der frühe Tod 1917 von Vater Maximilian, eines Steueroberverwalters, verursachten, verhinderten ein Kunststudium in Wien. Bayer ging also "nur" beim Linzer Architekten Georg Schmidhammer in die Lehre.